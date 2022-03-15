Советник мэра: Количество погибших в Мариуполе может достигать 20 тыс.

В Мариуполе сложилась катастрофическая ситуация, а количество жертв российских обстрелов может приближаться к 20 тысячам.

В Мариуполе сложилась катастрофическая ситуация, а количество жертв российских обстрелов может приближаться к 20 тысячам.

Как передает Report, такое мнение высказал в эфире "Настоящее время" советник мэра города Петр Андрющенко.

"По погибшим мирным жителям у нас есть данные, которые не отвечают действительности, потому что они получены от полиции, согласованы с медучреждениями. Это малая горстка людей, о которых мы знаем. На 13 марта это было 1 800 с небольших человек. Еще четыре дня назад мы говорили об "оптимистичном" сценарии - порядка 10 тысяч жертв на сейчас. Но с увеличенной интенсивностью и с той жестокостью, которая возросла в разы, мы можем говорить о том, что если сейчас завершится блокада и мы сможем приступить хотя бы к поиску этих людей, то уже на сейчас количество жертв будет приближаться к 20 тысячам", - сказал Андрющенко.

Он отметил, что городское кладбище расположено на территории, которая контролируется российской армией, поэтому погибших хоронят "во дворах, на улицах". Однако из-за интенсивности обстрелов люди "не могут выйти на улицу даже похоронить близких".

Советник мэра также добавил, что люди эвакуируются из Мариуполя на свой страх и риск, ведь нет гарантий со стороны российской армии. Безопасность гарантируется только на том участке, который контролирует украинская армия.

В свою очередь, в Мариупольском горсовете заявили, что по официальной и подтвержденной информации, по состоянию на конец дня понедельника, 14 марта, количество погибших составляет около 2 357 человек.