В США и Германии есть сомнения относительно членства Украины в НАТО.
Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он считает, что с этими странами нужно работать.
"Думаю, что позиция Соединенных Штатов уже выглядит иначе. Нужно продолжать давление. Позиция Германии зависит от США", - сказал Подоляк.
Подоляк, ссылаясь на президента президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что приглашение страны в НАТО является первым пунктом "плана победы".
Советник руководителя Офиса президента заявил, что любая страна в Европе имеет суверенное право принимать решение о членстве в каком-либо альянсе и третья страна не может указывать Украине, что ей следует делать.