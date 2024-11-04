Советник главы офиса Зеленского: В США и ФРГ есть сомнения по членству Украины в НАТО

13:41

В США и Германии есть сомнения относительно членства Украины в НАТО.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он считает, что с этими странами нужно работать.

"Думаю, что позиция Соединенных Штатов уже выглядит иначе. Нужно продолжать давление. Позиция Германии зависит от США", - сказал Подоляк.

Подоляк, ссылаясь на президента президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что приглашение страны в НАТО является первым пунктом "плана победы".

Советник руководителя Офиса президента заявил, что любая страна в Европе имеет суверенное право принимать решение о членстве в каком-либо альянсе и третья страна не может указывать Украине, что ей следует делать.