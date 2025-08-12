Советник главы Минобороны Армении арестован по обвинению в создании преступного сообщества

Советник министра обороны Армении Сурена Папикяна, член правящей партии "Гражданский договор" Аршак Ордуханян арестован по обвинению в создании преступного сообщества и хищении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Следственный комитет.

"В отношении одного человека возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК (создание или руководство преступным сообществом) и пп. 1 и 3 ч. 3 ст. 257 УК Армении (хищение в особо крупном размере с использованием компьютерной техники)", - отметили в СК.

Максимальное наказание по этим статьям — до 15 и 8 лет лишения свободы соответственно.