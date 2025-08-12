О нас

Советник главы Минобороны Армении арестован по обвинению в создании преступного сообщества

Советник главы Минобороны Армении арестован по обвинению в создании преступного сообщества Советник министра обороны Армении Сурена Папикяна, член правящей партии "Гражданский договор" Аршак Ордуханян арестован по обвинению в создании преступного сообщества и хищении.
В регионе
12 августа 2025 г. 10:22
Советник главы Минобороны Армении арестован по обвинению в создании преступного сообщества

Советник министра обороны Армении Сурена Папикяна, член правящей партии "Гражданский договор" Аршак Ордуханян арестован по обвинению в создании преступного сообщества и хищении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Следственный комитет.

"В отношении одного человека возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК (создание или руководство преступным сообществом) и пп. 1 и 3 ч. 3 ст. 257 УК Армении (хищение в особо крупном размере с использованием компьютерной техники)", - отметили в СК.

Максимальное наказание по этим статьям — до 15 и 8 лет лишения свободы соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Advisor to Armenian Defense Minister arrested
Версия на азербайджанском языке Ermənistan müdafiə nazirinin müşaviri həbs olunub

Другие новости из категории

Пашинян в третий раз за лето выходит в отпуск
Пашинян в третий раз за лето выходит в отпуск
12 августа 2025 г. 11:18
В Армении требуют изъять у Кочаряна и ряда лиц $1,7 млн, выделенных семьям жертв беспорядков 2008 года
В Армении требуют изъять у Кочаряна и ряда лиц $1,7 млн, выделенных семьям жертв беспорядков 2008 года
12 августа 2025 г. 11:13
ВС РФ ударили по территории учебного подразделения ВСУ, есть погибший и раненые
ВС РФ ударили по территории учебного подразделения ВСУ, есть погибший и раненые
12 августа 2025 г. 11:00
Пашинян определился с новым списком руководящего состава Гражданского договора
Пашинян определился с новым списком руководящего состава "Гражданского договора"
12 августа 2025 г. 10:38
Казахстанский политолог: Договоренности в Вашингтоне обеспечат развитие транспортных маршрутов в обход в России
Казахстанский политолог: Договоренности в Вашингтоне обеспечат развитие транспортных маршрутов в обход в России
12 августа 2025 г. 09:49
В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
11 августа 2025 г. 22:21
В Турции из-за лесного пожара госпитализированы 77 человек
ВидеоВ Турции из-за лесного пожара госпитализированы 77 человек
11 августа 2025 г. 21:51
В турецкой провинции Балыкесир произошло второе землетрясение магнитудой 4,5
В турецкой провинции Балыкесир произошло второе землетрясение магнитудой 4,5
11 августа 2025 г. 21:37
Премьер-министры Грузии и Армении обсудили мирную повестку в регионе
Премьер-министры Грузии и Армении обсудили мирную повестку в регионе
11 августа 2025 г. 20:47
Главы МИД Армении и Ирана обсудили результаты переговоров в Вашингтоне
Главы МИД Армении и Ирана обсудили результаты переговоров в Вашингтоне
11 августа 2025 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi