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Советник Эрдогана заявил о планах Турции устроить встречу Путина и Зеленского

Советник Эрдогана заявил о планах Турции устроить встречу Путина и Зеленского Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет устроить встречу российского и украинских лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле в апреле.
В регионе
9 марта 2023 г. 07:05
Советник Эрдогана заявил о планах Турции устроить встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет устроить встречу российского и украинских лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле в апреле.

Как передает Report, об этом "Лента.ру" заявил член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте и ректор университета Алтынбаш (Стамбул) Чагры Эрхан.

Он подчеркнул, что достаточно сложно в текущий момент судить, получится ли или нет у Эрдогана организовать подобные переговоры. Сделать это затруднительно потому, что на президента Турции оказывают давление Соединенные Штаты и Великобритания, которые стремятся к продолжению боевых действий и противятся любым переговорам с Российской Федерацией.

По его словам, основная миссия турецкой стороны состоит в том, чтобы создать условия для того, чтобы Путин и Зеленский встретились хотя бы один раз и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti apreldə Putin və Zelenski arasında görüş təşkil etmək istəyir

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