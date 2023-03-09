Советник Эрдогана заявил о планах Турции устроить встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет устроить встречу российского и украинских лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле в апреле.
Как передает Report, об этом
Он подчеркнул, что достаточно сложно в текущий момент судить, получится ли или нет у Эрдогана организовать подобные переговоры. Сделать это затруднительно потому, что на президента Турции оказывают давление Соединенные Штаты и Великобритания, которые стремятся к продолжению боевых действий и противятся любым переговорам с Российской Федерацией.
По его словам, основная миссия турецкой стороны состоит в том, чтобы создать условия для того, чтобы Путин и Зеленский встретились хотя бы один раз и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства.