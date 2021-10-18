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Советник Эрдогана: Шушинская декларация предотвратила внешние угрозы против Азербайджана и Турции

Советник Эрдогана: Шушинская декларация предотвратила внешние угрозы против Азербайджана и Турции "Сегодняшний день имеет большое историческое значение для Азербайджана. Поздравляю Азербайджан как страну-победителя по случаю 30-годовщины восстановления независимости".
В регионе
18 октября 2021 г. 18:05
Советник Эрдогана: Шушинская декларация предотвратила внешние угрозы против Азербайджана и Турции

"Сегодняшний день имеет большое историческое значение для Азербайджана. Поздравляю Азербайджан как страну-победителя по случаю 30-годовщины восстановления независимости".

Об этом турецкому бюро Report сказал советник президента Турции по вопросам безопасности, заместитель председателя Центра стратегических исследований Университета Едитепе Месут Хаккы Джашын.

Он отметил, что союз Азербайджана и Турции основан не на выгоде, а на взаимной любви и уважении.

Месут Хаккы Джашын подчеркнул, что Отечественная война, положившая начало новому этапу в регионе и мире в 30-ю годовщину восстановления Азербайджаном независимости, расширила сферы сотрудничества двух братских стран:

"Как и в 4 статье договора, заключенного в Османский период, подписанная между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым Шушинская декларация полностью предотвратила внешние угрозы в отношении наших стран".

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Версия на английском языке Shusha Declaration prevents foreign threats against Azerbaijan, Turkey - adviser
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın müşaviri: "Şuşa Bəyannaməsi ilə Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı xarici təhdidlərin qarşısı tamamilə alınıb"                     

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