Советник Эрдогана: Шушинская декларация предотвратила внешние угрозы против Азербайджана и Турции

"Сегодняшний день имеет большое историческое значение для Азербайджана. Поздравляю Азербайджан как страну-победителя по случаю 30-годовщины восстановления независимости".

"Сегодняшний день имеет большое историческое значение для Азербайджана. Поздравляю Азербайджан как страну-победителя по случаю 30-годовщины восстановления независимости".

Об этом турецкому бюро Report сказал советник президента Турции по вопросам безопасности, заместитель председателя Центра стратегических исследований Университета Едитепе Месут Хаккы Джашын.

Он отметил, что союз Азербайджана и Турции основан не на выгоде, а на взаимной любви и уважении.

Месут Хаккы Джашын подчеркнул, что Отечественная война, положившая начало новому этапу в регионе и мире в 30-ю годовщину восстановления Азербайджаном независимости, расширила сферы сотрудничества двух братских стран:

"Как и в 4 статье договора, заключенного в Османский период, подписанная между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым Шушинская декларация полностью предотвратила внешние угрозы в отношении наших стран".