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Советник Эрдогана: Позиция Турции в российско-украинской войне - историческая задача

Советник Эрдогана: Позиция Турции в российско-украинской войне - историческая задача Мы считаем, что в политическом плане трехсторонняя встреча Турция-Россия-Украина в рамках Дипломатического форума в Анталье была более полезной, чем встречи в Беларуси. Потому что стороны собрались вместе, чтобы искать мирные пути.
В регионе
12 марта 2022 г. 02:45
Советник Эрдогана: Позиция Турции в российско-украинской войне - историческая задача

Мы считаем, что в политическом плане трехсторонняя встреча Турция-Россия-Украина в рамках Дипломатического форума в Анталье была более полезной, чем встречи в Беларуси. Потому что стороны собрались вместе, чтобы искать мирные пути.

Об этом турецкому бюро Report сказал советник президента Турции, член комитета по безопасности и внешней политике Администрации президента Турции Месут Хаккы Джашын.

По его словам, позиция Турции в украинско-российской войне является исторической задачей. Он отметил, что признание Россией Турции в качестве гаранта в решении проблемы является показателем специфической роли Турции в регионе.

«В этом смысле могу сказать, что усилия Азербайджана по установлению мира в регионе тоже не ускользают от внимания мирового сообщества», - добавил советник.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın müşaviri: “Türkiyənin Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki mövqeyi tarixi vəzifədir”

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