Советник Эрдогана опроверг слухи о возможных досрочных президентских выборах в Турции

Советник президента Турции Мехмет Учум опроверг слухи о возможных досрочных президентских выборах в стране.

Советник президента Турции Мехмет Учум опроверг слухи о возможных досрочных президентских выборах в стране.

Как сообщает Report, об этом советник президента написал на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, власти не планируют проводить досрочные выборы до окончания срока полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана в 2028 году.

"Турция будет проводить реформы во всех областях в течение четырех лет без выборов до 2028 года. Президент Эрдоган под своим руководством приведет Турцию к новому этапу. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в этом", - написал он.