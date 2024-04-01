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Советник Эрдогана опроверг слухи о возможных досрочных президентских выборах в Турции

Советник Эрдогана опроверг слухи о возможных досрочных президентских выборах в Турции Советник президента Турции Мехмет Учум опроверг слухи о возможных досрочных президентских выборах в стране.
В регионе
1 апреля 2024 г. 10:55
Советник Эрдогана опроверг слухи о возможных досрочных президентских выборах в Турции

Советник президента Турции Мехмет Учум опроверг слухи о возможных досрочных президентских выборах в стране.

Как сообщает Report, об этом советник президента написал на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, власти не планируют проводить досрочные выборы до окончания срока полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана в 2028 году.

"Турция будет проводить реформы во всех областях в течение четырех лет без выборов до 2028 года. Президент Эрдоган под своим руководством приведет Турцию к новому этапу. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в этом", - написал он.

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Версия на английском языке Erdogan's chief adviser: Türkiye will not hold snap presidential elections
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri: Növbədənkənar prezident seçkiləri olmayacaq

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