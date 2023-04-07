Советница главы Офиса президента: Россия отказалась обменять пленных мусульман в честь Рамазана

Украина предложила россиянам обменять всех пленных мусульман в честь Рамазана - священного месяца для приверженцев Ислама. Москва отказалась от такой инициативы.

Украина предложила россиянам обменять всех пленных мусульман в честь Рамазана - священного месяца для приверженцев Ислама. Москва отказалась от такой инициативы.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала советница руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная.

"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", - отметила Заривная.

По ее словам, такая инициатива является одной из множества креативных решений Украины в вопросе обмена пленными.