Совет по правам человека ООН созывает специальную сессию по ситуации в Иране

24 Ноября в Женеве (Швейцария) Совет по правам человека ООН проведет специальную сессию, в ходе которого обсудят ухудшении положения в области прав человека в Исламской Республике Иран.

24 Ноября в Женеве (Швейцария) Совет по правам человека ООН проведет специальную сессию, в ходе которого обсудят ухудшение ситуации в области прав человека в Исламской Республике Иран.

Как передает Report, особенное внимание будет уделено ситуации женщин и детей в ИРИ.

"Секретариат Совета по правам человека, свидетельствуя уважение ко всем постоянным представительствам при отделении ООН в Женеве, прилагает вербальную ноту в связи с созывом специальной сессии Совета по правам человека в связи с ухудшением положения в области прав человека в ИРИ, особенно в отношении женщин и детей 24 ноября в 10 часов утра по местному времени",- говорится в сообщении.

В преддверии сессии действующий председатель совета Федерико Вильегас проведет информационную консультацию о порядке работы и организации сессии.