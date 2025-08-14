О нас

Совет по конституционным реформам Армении в ближайшее время проведет заседания

14 августа 2025 г. 10:27
Совет по конституционным реформам Армении в ближайшее время проведет заседания по разработке новой Конституции страны.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что Совет впервые провел заседание несколько недель назад после долгого перерыва.

Отметим, что в феврале этого года Пашинян в обращении к гражданам заявил о необходимости проведения всенародного референдума для принятия новой Конституции Армении.

Ранее представители армянских властей заявляли о планах разработать новый текст Конституции до парламентских выборов, которые состоятся в 2026 году.

Версия на английском языке Armenia's Council on Constitutional Reforms to hold meetings in near future
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda yeni Konstitusiyasının hazırlanması ilə bağlı iclaslar keçiriləcək

Последние новости

