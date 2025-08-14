Совет по конституционным реформам Армении в ближайшее время проведет заседания

Совет по конституционным реформам Армении в ближайшее время проведет заседания по разработке новой Конституции страны.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что Совет впервые провел заседание несколько недель назад после долгого перерыва.

Отметим, что в феврале этого года Пашинян в обращении к гражданам заявил о необходимости проведения всенародного референдума для принятия новой Конституции Армении.

Ранее представители армянских властей заявляли о планах разработать новый текст Конституции до парламентских выборов, которые состоятся в 2026 году.