Совет ООН по правам человека проведет в Женеве специальное заседание по Украине

Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет в четверг на своей 49-й сессии в Женеве специальное заседание, посвященное ситуации на Украине. Внесенный ранее украинской делегацией и активно поддержанный странами Запада проект резолюции предусматривает созда

Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет в четверг на своей 49-й сессии в Женеве специальное заседание, посвященное ситуации на Украине. Внесенный ранее украинской делегацией и активно поддержанный странами Запада проект резолюции предусматривает создание комиссии по расследованию нарушений прав человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инициатива проведения срочной дискуссии по ситуации на Украине, которая не значилась первоначально в повестке дня 49-й сессии СПЧ (28 февраля - 1 апреля), исходила от Киева. За это решение проголосовали 29 государств из 47, входящих в Совет. Против высказались Россия, Китай, Венесуэла, Куба и Эритрея. Среди 13 воздержавшихся при голосовании - делегации Армении, Казахстана, Узбекистана, Индии и Пакистана.

Проект предусматривает "срочное создание независимой международной комиссии по расследованию, состоящей из трех экспертов в области прав человека". Ее первоначальный мандат рассчитан на один год. Эта комиссия, как считают инициаторы резолюции, должна расследовать "все сообщения о нарушениях прав человека и гуманитарного права" - "в Крыму, отдельных районах регионов Донецка и Луганска с 2014 года, а в других районах Украины - с 22 февраля 2022 года". Предполагается, что собранная в ходе такого "расследования" информация будет использована в будущем в судах разного уровня, включая международные.