Совет Национальной Безопасности Турции посчитал целесообразным вновь продлить режим чрезвычайной ситуации в стране

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Совете Национальной Безопасности Турции посчитал целесообразным вновь продлить в стране режим чрезвычайной ситуации.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, такое решение было принято на заседании Совета, которое прошло 17 января.

На заседании также был обсужден вопрос проведения антитеррористической операции на севере Сирии, в Африне.

Оба вопроса будут обсуждены во время заседания Совета министров, который пройдет в ближайшее время.

Отметим, что режим чрезвычайной ситуации, который был введен с 20 июля 2016 года, должен был истечь 19 января. За прошедший период режим чрезвычайной ситуации был продлен 6 раз.