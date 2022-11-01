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Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Ереване 23 ноября

Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Ереване 23 ноября Совет коллективной безопасности ОДКБ намечен на 23 ноября в Ереване.
В регионе
1 ноября 2022 г. 15:17
Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Ереване 23 ноября

Совет коллективной безопасности ОДКБ намечен на 23 ноября в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщается в Telgram-канале организации.

Сообщается, что состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности организации, в том числе результаты внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся 28 октября.

"Зась проинформировал Лукашенко о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, намеченной на 23 ноября в Ереване, а также о выполнении ряда отдельных поручений Совета коллективной безопасности", - говорится в Telegram-канале ОДКБ.

Ранее сообщалось, что сессия пройдет в конце ноября, будет обсуждаться ситуация на условных границах между Арменией и Азербайджаном.

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Версия на английском языке CSTO Collective Security Council to be held in Yerevan on November 23

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