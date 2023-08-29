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Совет глав правительств СНГ рассмотрит финансирование системы ПВО на 2024 год

Совет глав правительств СНГ рассмотрит финансирование системы ПВО на 2024 год Главы правительств стран Содружества Независимых Государств в октябре на заседании в Бишкеке рассмотрят финансирование Объединенной системы противовоздушной обороны.
В регионе
29 августа 2023 г. 12:00
Совет глав правительств СНГ рассмотрит финансирование системы ПВО на 2024 год

Главы правительств стран Содружества Независимых Государств (CНГ) в октябре на заседании в Бишкеке рассмотрят финансирование Объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Мы сейчас уже сформировали основной костяк этой повестки дня. Туда войдут традиционно вопросы экономического характера, гуманитарного плана, вопросы финансирования органов СНГ. В частности, финансовые вопросы займут в повестке дня большую часть. Это 11 вопросов, касающихся формирования единого бюджета стран СНГ на будущий год, финансирование межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, финансирование Объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ на 2024 год", - сказал он.

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