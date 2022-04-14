Совет глав МИД стран СНГ пройдет 13 мая в Душанбе

Совет глав МИД стран СНГ запланирован на 13 мая в Душанбе, министры обсудят в том числе ситуацию в Украине. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

Совет глав МИД стран СНГ запланирован на 13 мая в Душанбе, министры обсудят в том числе ситуацию в Украине. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

"Заседания совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ по традиции проводятся дважды в год. Ближайшая встреча запланирована в Душанбе, предварительно 13 мая. Осенняя – в Нур-Султане 13 октября", - сообщил Евдокимов.

"Предполагается, что министры обменяются мнениями по широкому кругу вопросов взаимодействия в рамках содружества, обсудят актуальные международные и региональные темы, включая, разумеется, ситуацию в Украине", - добавил он.