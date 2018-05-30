Совет Федерации России хочет допросить основателя Facebook

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Совет Федерации может задать основателю Facebook Марку Цукербергу вопросы о его "русофобских высказываниях", если он примет приглашение российских сенаторов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета.

"Нам надо встречаться и с русофобами, и выслушивать другую точку зрения. Цукерберг выступал и в Конгрессе США, где ему шестичасовой допрос устроили, и в Европарламенте. И мы можем его спрашивать, в том числе задать ему вопросы по его русофобским высказываниям", - заявила В.Матвиенко.

По мнению Матвиенко, Цукерберг будет заинтересован в том, чтобы принять участие в заседании Совфеда и ответить на вопросы сенаторов.

"У нас страна большая, рекламный рынок для Facebook большой", - подчеркнула она.

Она считает, что выступление Цукерберга в Совете Федерации может пройти в рамках как "часа эксперта", так и парламентских слушаний.