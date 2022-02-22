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Совет Федерации дал разрешение на использование ВС России за рубежом

Совет Федерации дал разрешение на использование ВС России за рубежом Совет Федерации России дал согласие на использование вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией в Донбассе.
В регионе
22 февраля 2022 г. 20:50
Совет Федерации дал разрешение на использование ВС России за рубежом

Совет Федерации России дал согласие на использование вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией в Донбассе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее постановление единогласно принято во вторник на внеочередном заседании верхней палаты парламента. За это решение проголосовали 153 депутата.

Документ вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты заявила, что использование ВС РФ за рубежом будет направлено, в частности, на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан.

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