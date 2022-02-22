Совет Федерации дал разрешение на использование ВС России за рубежом

Совет Федерации России дал согласие на использование вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией в Донбассе.

Совет Федерации России дал согласие на использование вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией в Донбассе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее постановление единогласно принято во вторник на внеочередном заседании верхней палаты парламента. За это решение проголосовали 153 депутата.

Документ вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты заявила, что использование ВС РФ за рубежом будет направлено, в частности, на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан.