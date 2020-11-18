Совет Федерации РФ получил обращение Путина о миротворцах в Карабахе

Согласие Совфеда РФ на использование вооруженных сил России в составе миротворческой миссии в Нагорном Карабахе необходимо, поскольку речь идет о плановом мероприятии на несколько лет

Согласие Совета Федерации РФ на использование вооруженных сил России в составе миротворческой миссии в Нагорном Карабахе необходимо, поскольку речь идет о плановом мероприятии на несколько лет, а не об оперативной военной ситуации. Как передает Report, об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"По постановлению Совета Федерации от 2009 года для решения оперативной военной ситуации, связанной со спасением граждан РФ или для предотвращения угрозы российским военным формированиям, президенту РФ нет необходимости запрашивать согласие Совета Федерации. Но поскольку в данной ситуации речь идёт о процессе политических договорённостей, согласно которым войска РФ будут находиться за пределами России длительное время, то согласие Совфеда необходимо", - сказал Клишас.

Он напомнил, что миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью его последующего продления.

"Речь идёт о контингенте, уже определённом президентом РФ", - уточнил Клишас.

Президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент России в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.