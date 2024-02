Совет Европы призвал Баку и Ереван вернуться к диалогу

Совет Европы обеспокоен сообщениями о столкновениях на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич написала на своей странице в соцсети "Х".

"Обеспокоены сообщениями о перестрелках вдоль границы между Азербайджаном и Арменией. Призываем стороны воздержаться от применения силы. Диалог - единственный путь к прочному миру", - говорится в публикации.

12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.