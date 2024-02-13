Совет Европы призвал Баку и Ереван вернуться к диалогу

Совет Европы обеспокоен сообщениями о столкновениях на азербайджано-армянской границе.
Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич написала на своей странице в соцсети "Х".
"Обеспокоены сообщениями о перестрелках вдоль границы между Азербайджаном и Арменией. Призываем стороны воздержаться от применения силы. Диалог - единственный путь к прочному миру", - говорится в публикации.
12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.
Concerned about reports of exchange of fire along the Armenia-Azerbaijan border. Call on both sides to abstain from the use of force. Dialogue is the only way to lasting peace @coe@CoESpokesperson