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Совет Европы призвал Баку и Ереван вернуться к диалогу

Совет Европы призвал Баку и Ереван вернуться к диалогу Совет Европы обеспокоен сообщениями об столкновениях на азербайджано-армянской границе.
В регионе
13 февраля 2024 г. 14:34
Совет Европы призвал Баку и Ереван вернуться к диалогу

Совет Европы обеспокоен сообщениями о столкновениях на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич написала на своей странице в соцсети "Х".

"Обеспокоены сообщениями о перестрелках вдоль границы между Азербайджаном и Арменией. Призываем стороны воздержаться от применения силы. Диалог - единственный путь к прочному миру", - говорится в публикации.

12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.

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Версия на английском языке Council of Europe calls on Baku and Yerevan to return to dialogue
Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının Baş katibi Ermənistan və Azərbaycanı təmkinli olmağa çağırıb

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