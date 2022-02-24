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Совет Европы осудил нападение на Украину

Совет Европы осудил нападение на Украину Комитет министров и Парламентская ассамблея Совета Европы примут меры для реагирования на военное нападение России на Украину.
В регионе
24 февраля 2022 г. 14:08
Совет Европы осудил нападение на Украину

Комитет министров Cовета Европы и ПАСЕ примут меры для реагирования в связи с ситуацией в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

“Решительно осуждаю российское военное нападение на Украину, являющееся вопиющим нарушением Устава Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Это темный час для Европы и всего, за что она выступает.

Я призываю власти России немедленно и безоговорочно прекратить военные действия и вернуться к дипломатии, чтобы восстановить мир и избежать дальнейших разрушительных последствий для всего континента. Защита жизни гражданского населения должна оставаться приоритетной задачей. Все мои мысли с Украиной, ее народом и ее властями.

Вместе с Комитетом министров и Парламентской ассамблеей Совета Европы мы оперативно примем необходимые меры для реагирования на сложившуюся ситуацию”, - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Şurası Rusiyanın Ukraynaya hücumunu pisləyib
Версия на английском языке Council of Europe condemns attack on Ukraine

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