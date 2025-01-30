Совет ЕС продлил мандат наблюдательной миссии в Армении

Совет ЕС продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении на два года - до 19 февраля 2027 года, cообщает Report.

Совет ЕС продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года - до 19 февраля 2027 года.

Об этом cообщает Report со ссылкой на Совет ЕС.

"Сегодня Совет принял решение о продлении мандата миссии Европейского союза в Армении (EUMA) еще на два года, до 19 февраля 2027 года, с бюджетным ассигнованием в размере более 44 млн евро на период с 20 февраля 2025 года по 19 февраля 2027 года", - говорится в решении Совета.

В Совете ЕС отметили, что миссия состоит из более чем 200 человек, включая международный и местный персонал, которые представляют 25 стран, включая Канаду.