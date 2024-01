Совет ЕС одобрил расширение миссии наблюдателей Евросоюза в Армении.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба миссии.

"Приветствуем решение Совета ЕС о расширении миссии ЕС. Увеличение штата миссии подчеркивает приверженность ЕС миру и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.