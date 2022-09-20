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Совет ЕС одобрил макрофинансовую помощь Украине на 5 млрд евро

Совет ЕС одобрил макрофинансовую помощь Украине на 5 млрд евро Совет ЕС 20 сентября принял решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 млрд в евро в срочном порядке. Это последний этап процедуры одобрения в Брюсселе.
В регионе
20 сентября 2022 г. 13:31
Совет ЕС одобрил макрофинансовую помощь Украине на 5 млрд евро

Совет ЕС 20 сентября принял решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 млрд в евро в срочном порядке. Это последний этап процедуры одобрения в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Макрофинансовая помощь в размере 5 млрд евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Она представляет собой второй этап реализации запланированной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро, объявленной Европейской комиссией от 18 мая 2022 года и одобренной советом ЕС 23-24 июня.

Кроме того, принятое сегодня решение предоставляет бюджету ЕС средства для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, а также по кредиту в размере 1 млрд евро, одобренному 12 июля 2022 года. Последний был полностью освоен двумя траншами 1 и 2 августа 2022 года.

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