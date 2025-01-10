Совет ЕС готов рассмотреть продление срока миссии на границе Армении с Азербайджаном

В офисе верховного представителя Евросоюза по внешней политике предложили продлить размещение гражданской миссии ЕС в Армении еще на два года.

В офисе верховного представителя Евросоюза по внешней политике сообщили о возможном продлении гражданской миссии ЕС в Армении еще на два года.

Как передает Report, об этом сообщили в ответ на запрос "Азатутюн" в пресс-службе верховного представителя.

"Страны-члены приветствовали предложение, и в настоящее время они обсуждают необходимые правовые акты с соответствующими органами Совета ЕС. Решение Совета о продлении ожидается в ближайшие дни", - говорится в ответе на запрос.

Деятельность миссии Евросоюза в Армении на границе с Азербайджаном должна быть прекращена, заявил ранее официальный Баку.

"Нет необходимости в размещении миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана, и поэтому ее деятельность должна быть прекращена. Размещение данной миссии было согласовано в Праге в октябре 2022 года. На тот момент стороны договорились, что миссия будет краткосрочной. Однако, как видно, она приобрела постоянный характер, также расширяются ее состав и мандат", - заявил в конце прошлого года помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Срок пребывания наблюдателей ЕС в Армении истекает в феврале 2025 года.

Более 100 наблюдателей из миссии ЕС начали патрулирование в Армении на границе с Азербайджаном в феврале 2023 года. Позже их число выросло со 138 до 209. А правительство Армении утвердило официально статус миссии в январе 2024.