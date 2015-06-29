Совет безопасности Турции обсудит вопрос вхождения армии в Сирию

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Совете национальной безопасности Турции обсудят вопрос вхождения вооруженных сил страны на территорию Сирии.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Сегодня в 17:00 по бакинскому времени под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет заседание Совета национальной безопасности.

В информации отмечается, что Р.Т.Эрдоган также организует для участников ифтар. По этой причине мероприятие может продлится до 7 часов.

Отметим, что граничащий с Турцией сирийский регион полностью бесконтролен. В определенные периоды он контролируется то террористами ИГИЛ, то курдскими террористическими группировками, а иногда и принадлежавшими Башару Асаду боевиками. Было отмечено, что подобная ситуация представляет угрозу для территориальной целостности и безопасности Турции.

Согласно информации, именно для предотвращения данной угрозы на повестке встал вопрос вхождения вооруженных сил Турции на указанную территорию.