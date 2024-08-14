Совещание глав МИД стран Прикаспия запланировано на конец года в Ашхабаде

На конец года в Ашхабаде запланировано проведение совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

На конец года в Ашхабаде запланировано проведение совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как передает Report со ссылкой на туркменские СМИ, об этом сказал временный поверенный в делах России в Туркменистане Петр Щукин.

"С учетом геостратегического, политического, ресурсного, транспортного и экономического потенциала Каспийского региона, его роль как важнейшего связующего звена, расположенного в сердце Евразии, будет только возрастать. Повышается значимость и проходящего через все государства Каспийского региона международного транспортного коридора "Север-Юг", работа по развитию которого сейчас активно ведется", - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день удалось создать внушительную правовую базу регионального сотрудничества из 9 пятисторонних межгосударственных соглашений и протоколов. Еще ряд документов находится в разработке или в процессе ратификации.