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Совещание глав МИД стран Прикаспия запланировано на конец года в Ашхабаде

Совещание глав МИД стран Прикаспия запланировано на конец года в Ашхабаде На конец года в Ашхабаде запланировано проведение совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.
В регионе
14 августа 2024 г. 09:42

На конец года в Ашхабаде запланировано проведение совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как передает Report со ссылкой на туркменские СМИ, об этом сказал временный поверенный в делах России в Туркменистане Петр Щукин.

"С учетом геостратегического, политического, ресурсного, транспортного и экономического потенциала Каспийского региона, его роль как важнейшего связующего звена, расположенного в сердце Евразии, будет только возрастать. Повышается значимость и проходящего через все государства Каспийского региона международного транспортного коридора "Север-Юг", работа по развитию которого сейчас активно ведется", - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день удалось создать внушительную правовую базу регионального сотрудничества из 9 пятисторонних межгосударственных соглашений и протоколов. Еще ряд документов находится в разработке или в процессе ратификации.

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