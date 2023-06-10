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Совершивший в Магадане вынужденную посадку самолет Air India вылетел в Дели

Совершивший в Магадане вынужденную посадку самолет Air India вылетел в Дели Самолет авиакомпании Air India, совершивший на этой неделе вынужденную посадку в аэропорту Магадана, вылетел обратно в Индию.
В регионе
10 июня 2023 г. 16:40

Самолет авиакомпании Air India, совершивший на этой неделе вынужденную посадку в аэропорту Магадана, вылетел обратно в Индию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Магаданской области РФ Сергей Носов.

"Самолет Air India, который совершил несколько дней назад экстренную посадку в аэропорту Магадана, отремонтировали, и сегодня он вместе с экипажем и техниками вылетел в Дели", - говорится в публикации губернатора в соцсетях.

Отметим, что на борту находились свыше 200 пассажиров.

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