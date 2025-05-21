Совершивший нападение на посольство Азербайджана в Иране казнен

Совершивший нападение на посольство Азербайджана в Иране был казнен сегодня утром.

Совершивший нападение на посольство Азербайджана в Иране был казнен сегодня утром.

Как сообщает Report, информацию распространила судебная система Ирана.

Приговор был приведен в исполнение после того, как Верховный суд утвердил решение суда первой инстанции.

Напомним, что утром 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался через охранный пост дипмиссии и убил начальника службы безопасности Орхана Аскерова из автомата Калашникова. Еще двое сотрудников охраны посольства Васиф Тагиев и Махир Иманов получили ранения при отражении нападения.

30 января Министерство иностранных дел Азербайджана эвакуировало сотрудников посольства из Тегерана, и деятельность посольства была приостановлена. В связи с нападением Служба государственной безопасности Азербайджана возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Орхан Аскеров был похоронен на второй Аллее шехидов. 3 февраля 2023 года указом президента Азербайджанской Республики Орхан Ризван оглу Аскеров (посмертно) был награжден медалью "За Родину". Васиф Натиг оглу Тагиев был удостоен ордена "Рашадат" I степени, а Махир Кямиль оглу Иманов награжден медалью "За Родину".

После инцидента деятельность посольства Азербайджана в Тегеране была приостановлена. Сотрудники посольства и члены их семей 29 января 2023 года были эвакуированы из Тегерана в Баку.

В результате переговоров между двумя государствами с 15 июля 2024 года посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу, и посол вместе с персоналом вернулся в Иран.

Судебный процесс над Ясином Гусейнзаде, виновным в совершении теракта, продолжался два года. По итогам суда Министерство юстиции Ирана сообщило о вынесении ему смертного приговора. Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор лицу, напавшему на посольство, и дело было передано в Тегеран для исполнения.