 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Совершено нападение на здание посольства Турции в Германии

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Неизвестные совершили нападение на здание посольства Турции в Берлине".

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил советник посольства Турции в Германии по вопросам печати Рефик Согукоглу.

    По его словам, утром 27 февраля четверо неизвестных мужчин забросали здание посольства пакетами, наполненными красками желтого, красного и зеленого цвета и скрылись. "В 8 местах в здании посольства есть следы краски. Полиции не удалось сразу же вмешаться", - сказал советник.

    Полиция также подтвердила факт. Приступили к операции по задержанию виновных.

    По факту возбуждено уголовное дело. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi