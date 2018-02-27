Совершено нападение на здание посольства Турции в Германии

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Неизвестные совершили нападение на здание посольства Турции в Берлине".

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил советник посольства Турции в Германии по вопросам печати Рефик Согукоглу.

По его словам, утром 27 февраля четверо неизвестных мужчин забросали здание посольства пакетами, наполненными красками желтого, красного и зеленого цвета и скрылись. "В 8 местах в здании посольства есть следы краски. Полиции не удалось сразу же вмешаться", - сказал советник.

Полиция также подтвердила факт. Приступили к операции по задержанию виновных.

По факту возбуждено уголовное дело.