Совершено нападение на посольство Турции в Швеции

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Здание и двор посольства Турции в Стокгольме забросали бутылками с краской.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в распространенном посольством заявлении.

Отмечается, что двое в масках забросали здание и двор диппредставительства множеством бутылок с белой краской.

Полиция занимается расследованием инцидента.

Отметим, что 3 месяца назад 8 сторонников террористической РПК также забросали посольство бутылками с краской и камнями.