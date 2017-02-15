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    Совершено нападение на посольство Турции в Швеции

    Полиция занимается расследованием инцидента

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Здание и двор посольства Турции в Стокгольме забросали бутылками с краской.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в распространенном посольством заявлении.

    Отмечается, что двое в масках забросали здание и двор диппредставительства множеством бутылок с белой краской.

    Полиция занимается расследованием инцидента.

    Отметим, что 3 месяца назад 8 сторонников террористической РПК также забросали посольство бутылками с краской и камнями. 

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