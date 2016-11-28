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    Совершена атака на здание Генконсульства Турции в Косово

    Кывылджым Кылыдж: Нас разочаровало это событие в Косово, которого считаем другом и братом

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В здание Генерального консульства Турции в столице Косово Приштине бросили коктейл Молотова. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Ulusal Kanal, в результате атаки никто не пострадал. 

    Был потушен пожар в полицейском пункте перед зданием консульства, который вспыхнул во время атаки.

    Посол Турции в Косово Кывылджым Кылыдж сделал заявление в связи со случившимся: "Нас разочаровало это событие в Косово, которого считаем другом и братом. Мы хотим, чтобы в скором времени началось расследование по этому делу. Подобная атака в Косово происходит впервые".

    Были заменены стекла здания консульства, разбитые в результате атаки. 

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