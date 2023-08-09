Совбез Турции призвал стороны конфликта в Украине сесть за стол переговоров

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия.

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении по итогам заседания СНБ Турции, которое прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Был подробно обсужден ход войны между Россией и Украиной и ее возможные дальнейшие последствия для нашего региона. Эскалация напряженности в Черном море ни в чьих интересах. СНБ призвал все стороны сесть за стол переговоров и немедленно прекратить войну", - говорится в заявлении СНБ.

Кроме того, было отмечено, что "возвращение к зерновому соглашению предотвратит возможные негативные последствия для нуждающихся стран и будет способствовать продовольственной стабильности".