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Совбез Турции призвал стороны конфликта в Украине сесть за стол переговоров

Совбез Турции призвал стороны конфликта в Украине сесть за стол переговоров Совет национальной безопасности (СНБ) Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия.
В регионе
9 августа 2023 г. 20:11
Совбез Турции призвал стороны конфликта в Украине сесть за стол переговоров

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении по итогам заседания СНБ Турции, которое прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Был подробно обсужден ход войны между Россией и Украиной и ее возможные дальнейшие последствия для нашего региона. Эскалация напряженности в Черном море ни в чьих интересах. СНБ призвал все стороны сесть за стол переговоров и немедленно прекратить войну", - говорится в заявлении СНБ.

Кроме того, было отмечено, что "возвращение к зерновому соглашению предотвратит возможные негативные последствия для нуждающихся стран и будет способствовать продовольственной стабильности".

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