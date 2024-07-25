Совбез Турции призвал активизировать многосторонние усилия по Украине

Совет безопасности Турции призвал активизировать многосторонние усилия по прекращению войны в Украине.

Совет безопасности Турции призвал активизировать многосторонние усилия по прекращению войны в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы администрации президента Турции по итогам заседания Совбеза.

Согласно информации, одной из основных тем повестки были продолжающиеся антитеррористические операции Турции против группировок РКК и ИГИЛ, в том числе на территории Сирии и Ирака.

"Было отмечено, что усилия Турции в борьбе с терроризмом при искреннем сотрудничестве стран региона обеспечат прочную основу для решения общих вопросов безопасности, а также защиту территориальную целостности, суверенитета Ирака и Сирии", - говорится в сообщении.

Совбез Турции также обсудил достигнутые успехи и предстоящие шаги в борьбе с террористической группировкой FETÖ, и подчеркнул необходимость немедленного прекращения кровопролития в секторе Газа.

"Совет безопасности подчеркивает неизменность позиции Турции в вопросе двухгосударственного урегулирования кипрского вопроса, где турки-киприоты будут иметь равные суверенные права и международный статус, в Турецкая Республика Северного Кипра станет равноправным членом международного сообщества", - говорится в сообщении.

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