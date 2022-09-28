Совбез Турции осудил последние провокации Армении

Совет безопасности Турции осудил последние провокации со стороны Армении.

Совет безопасности Турции осудил последние провокации со стороны Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении об итогах заседания Совета национальной безопасности Турции.

"Армению осудили за провокационные действия против Азербайджана, руководству этой страны напомнили о предоставленной возможности по установлении мира, а также о выполнении всех обязательств", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на встрече была выражена решительная поддержка Азербайджану, прилагающему большие усилия для достижения прочного мира. Также было подчеркнуто, что все участвующие стороны, особенно государства региона, должны способствовать мирному процессу.