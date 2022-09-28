О нас

Совбез Турции осудил последние провокации Армении

Совбез Турции осудил последние провокации Армении Совет безопасности Турции осудил последние провокации со стороны Армении.
В регионе
28 сентября 2022 г. 22:37
Совбез Турции осудил последние провокации Армении

Совет безопасности Турции осудил последние провокации со стороны Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении об итогах заседания Совета национальной безопасности Турции.

"Армению осудили за провокационные действия против Азербайджана, руководству этой страны напомнили о предоставленной возможности по установлении мира, а также о выполнении всех обязательств", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на встрече была выражена решительная поддержка Азербайджану, прилагающему большие усилия для достижения прочного мира. Также было подчеркнуто, что все участвующие стороны, особенно государства региона, должны способствовать мирному процессу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanın son təxribatlarını pisləyib

Самое важное

Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
28 сентября 2022 г. 15:35
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
28 сентября 2022 г. 15:24
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
27 сентября 2022 г. 14:33
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
26 сентября 2022 г. 22:03
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
26 сентября 2022 г. 16:31
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
26 сентября 2022 г. 16:00
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
26 сентября 2022 г. 13:36
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
24 сентября 2022 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi