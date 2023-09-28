Совбез Турции обсудил возможные шаги для активизации зерновой сделки

Заседание Совета национальной безопасности Турции прошло в Анкаре под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана и продлилось более трех часов. Как отмечается в распространенном заявлении, на заседании обсуждался ряд тем, включая Укра

Заседание Совета национальной безопасности Турции прошло в Анкаре под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана и продлилось более трех часов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на заседании обсуждался ряд тем, включая Украину, Сирию, Ирак и Ливию.

"Обсуждались последние события, связанные с продолжающейся войной в Украине, и возможные шаги для активизации черноморской зерновой инициативы. Была подтверждена решимость Турции продолжать усилия по безотлагательному завершению войны путем установления справедливого и прочного мира. Была подчеркнута наша решимость ликвидировать сепаратистскую террористическую организацию РКК в нашем регионе", - отмечается в документе.