О нас

Совбез Турции обсудил возможные шаги для активизации зерновой сделки

Совбез Турции обсудил возможные шаги для активизации зерновой сделки Заседание Совета национальной безопасности Турции прошло в Анкаре под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана и продлилось более трех часов. Как отмечается в распространенном заявлении, на заседании обсуждался ряд тем, включая Укра
В регионе
28 сентября 2023 г. 22:07
Совбез Турции обсудил возможные шаги для активизации зерновой сделки

Заседание Совета национальной безопасности Турции прошло в Анкаре под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана и продлилось более трех часов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на заседании обсуждался ряд тем, включая Украину, Сирию, Ирак и Ливию.

"Обсуждались последние события, связанные с продолжающейся войной в Украине, и возможные шаги для активизации черноморской зерновой инициативы. Была подтверждена решимость Турции продолжать усилия по безотлагательному завершению войны путем установления справедливого и прочного мира. Была подчеркнута наша решимость ликвидировать сепаратистскую террористическую организацию РКК в нашем регионе", - отмечается в документе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
22 сентября 2023 г. 01:38
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
22 сентября 2023 г. 11:25
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
23 сентября 2023 г. 09:22
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi