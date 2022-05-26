Совбез Турции обсудил расширение зон безопасности на севере Сирии

Новая военная операция Турции в Сирии, которая может быть проведена против РКК, не будет направлена против территориальной целостности этой страны.

Новая военная операция Турции в Сирии, которая может быть проведена против РКК, не будет направлена против территориальной целостности этой страны.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в распространенном заявлении Совета национальной безопасности Турции, который провел заседание под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Операции ВС Турции, проводимые или планируемые на южных границах страны, не направлены против территориальной целостности соседних государств и необходимы для обеспечения национальной безопасности. На встрече основное внимание было уделено расширению зон безопасности на севере Сирии, также была проведена всесторонняя оценка возможной новой трансграничной операции против террористов в регионе", - отмечается в заявление Совбеза.

Также подчеркнуто, что Анкара "неизменно следует духу и законам союзничества в международных альянсах и ожидает такой же ответственности и искренности от своих союзников". "Анкара призывает страны, которые нарушают международное право, поддерживая терроризм, положить конец подобной практике и учесть озабоченности Турции в сфере безопасности", - добавили в Совбезе, обращаясь к Швеции и Финляндии, против вступления в НАТО которых выступает в настоящее время Турция.

Эрдоган заявил 23 мая о возможности проведения новой трансграничной операции на сопредельной территории с целью завершения создания зоны безопасности у южных границ глубиной 30 км. В результате ранее проведенных Турцией на севере Сирии военных операций создана зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.