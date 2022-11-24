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Совбез ООН: Зеленский обвинил Россию в преступлениях против человечности

Совбез ООН: Зеленский обвинил Россию в преступлениях против человечности Президент Украины Зеленский обвинил Россию в преступлениях против человечности.
В регионе
24 ноября 2022 г. 03:24
Совбез ООН: Зеленский обвинил Россию в преступлениях против человечности

Президент Украины Зеленский обвинил Россию в преступлениях против человечности.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая по видеосвязи на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном после последней волны ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Зеленский отметил, что Россия не предложила миру ничего, кроме террора, дестабилизации и дезинформации.

Напомним, что ранее украинские военные сообщили, что по территории страны сегодня (вчера - ред.) было выпущено 67 ракет, 51 из которых удалось сбить. Подчеркивается, что 30 из них были выпущены только по Киеву. В результате ударов по Украине погибли по меньшей мере 10, около 50 человек ранены.

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Версия на азербайджанском языке BMT TŞ: Zelenski Rusiyanı insanlığa qarşı cinayətdə ittiham edib

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