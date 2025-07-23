Совбез ООН проводит дебаты для обсуждения последних событий на Ближнем Востоке

Совет безопасности ООН проводит ежеквартальные открытые дебаты для обсуждения последних событий на Ближнем Востоке.

Совет безопасности ООН проводит ежеквартальные открытые дебаты для обсуждения последних событий на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном аккаунте организации.

Отмечается, что СБ проводит ежеквартальные открытые дебаты на тему "Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос".

Согласно информации, заседание, проходящее под председательством заместителя премьер-министра Пакистана, министра иностранных дел Мухаммада Исхака Дара, охватывает последние события в Газе, на Западном берегу реки Иордан и в более широком регионе Ближнего Востока, включая Иран, Ливан, Сирию и Красное море.