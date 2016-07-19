Совбез ООН обсудил выполнение плана действий по ядерной программе Ирана

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В ООН не поступало информации о поставках или продажах объектов ядерного характера в Иран, которые бы противоречили положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и соответствующей резолюции Совета Безопасности. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН, который членам Совета Безопасности представил его заместитель по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

Фелтман добавил, что не поступало сообщений и о поставках в Иран баллистических ракет. В то же время в начале марта этого года в ходе учений Тегеран запустил несколько баллистических ракет. Фелтман напомнил, что Совет Безопасности дважды обсуждал этот вопрос.

"Очевидно, что Члены Совета расходятся в оценке того, являются ли эти запуски нарушением резолюции. У Ирана есть собственная интерпретация этого положения, - отметил заместитель главы ООН. Он призвал Иран воздерживаться от подобных запусков баллистических ракет, которые могут повысить напряженность в регионе.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы был принят в июле прошлого года Ираном и «Группой шести» : Германией, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и США.

20 июля План был одобрен в Совете Безопасности ООН. Принятая резолюция предусматривает в конечном итоге снятие всех санкций, связанных с ядерной программой Ирана.