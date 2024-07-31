Совбез Ирана проводит экстренное заседание после убийства главы политбюро ХАМАС

Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.
По данным источников, на заседании в резиденции верховного лидера исламской республики Али Хаменеи присутствуют высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР - элитные части ВС).
В среду утром агентство Tasnim сообщило о гибели Хании. Движение ХАМАС заявило, что он был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране после участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.