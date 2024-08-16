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Совбез Грузии разработает принципы внедрения системы раннего предупреждения ЧС

Совбез Грузии разработает принципы внедрения системы раннего предупреждения ЧС Подготовка рекомендаций для создания в Грузии системы раннего оповещения населения о чрезвычайных ситуациях обсуждалась на очередном заседании рабочей группы Совета нацбезопасности (СНБ).
В регионе
16 августа 2024 г. 12:14
Совбез Грузии разработает принципы внедрения системы раннего предупреждения ЧС

Подготовка рекомендаций для создания в Грузии системы раннего оповещения населения о чрезвычайных ситуациях обсуждалась на очередном заседании рабочей группы Совета нацбезопасности (СНБ).

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказал начальник аппарата СНБ Грузии Леван Гирсиашвили.

По его словам, рекомендации будут касаться комплексной системы оповещения, а не только установки сигнальных систем в стране. Грузия работает над разработкой правил оповещения и реагирования с экспертами стран ЕС и Программы развития ООН.

Система раннего оповещения о ЧС – специальный протокол действий, который направлен на обеспечение условий безопасной жизнедеятельности при существующих рисках. Как правило в нее входят карта убежищ, планы эвакуации, протоколы реагирования на разные угрозы, сигнальная система оповещения и комплексное обеспечение безопасности.

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