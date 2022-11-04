Совбез Армении: Заинтересованы в использовании проходящих через Азербайджан коммуникаций

Армения заинтересована в использовании проходящих через Азербайджан коммуникаций и путей сообщения, к примеру, в целях перевозки грузов.

Армения заинтересована в использовании проходящих через Азербайджан коммуникаций и путей сообщения, к примеру, в целях перевозки грузов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь Совбеза РА Армен Григорян в своем выступлении на 10-м заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ.

По его словам, Ереван заинтересован в реальном решении вопроса разблокирования коммуникаций в регионе и поддерживает деятельность трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении.

"Армения прилагает усилия в направлении нормализации отношений с Азербайджаном. В данном процессе значимая роль отводится основополагающим документам СНГ и ООН, а также Алматинской декларации 1991 года, в которой государства признали территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ", - добавил Григорян.