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Совбез Армении призвал президента уволить главу Генштаба

Совбез Армении призвал президента уволить главу Генштаба Ранее в администрации президента сообщили, что Саркисян вернул Пашиняну с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба
В регионе
1 марта 2021 г. 14:04
Совбез Армении призвал президента уволить главу Генштаба

Совет безопасности Армении призвал президента страны Армена Саркисяна уволить начальника генштаба Оника Гаспаряна. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

"Совет безопасности предлагает президенту Армении удовлетворить предложение премьера и уволить начальника генерального штаба", - говорится в сообщении.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

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