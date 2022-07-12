Совбез Армении: Ереван надеется провести переговоры с Баку о мире

Ереван надеется на проведение в ближайшем будущем предметных переговоров с Баку вокруг соглашения о мире.

Ереван надеется на проведение в ближайшем будущем предметных переговоров с Баку вокруг соглашения о мире.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Я бы не назвал ситуацию тупиковой. Комиссия по делимитации и безопасности границ провела первую встречу на уровне вице-премьеров Армении и Азербайджана, следующие встречи должны пройти в Москве и Брюсселе. Надеемся, что будет достигнуто согласие, и встреча в ближайшем времени состоится", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

"Надеемся также, что в скором времени будут предметные встречи по обсуждению мирного соглашения и мы сможем двигаться вперед. МИД двух стран работают в этом направлении. Армения всегда готова к предметным переговорам", - сказал секретарь Совбеза Армении.