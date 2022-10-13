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Совбез Армении: До конца года с Азербайджаном будет подписано мирное соглашение

Совбез Армении: До конца года с Азербайджаном будет подписано мирное соглашение Баку и Ереван договорились по срокам заключения мирного договора и проведения делимитации границы.
В регионе
13 октября 2022 г. 00:13
Совбез Армении: До конца года с Азербайджаном будет подписано мирное соглашение

Баку и Ереван договорились по срокам заключения мирного договора и проведения делимитации границы.

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Мы обсудили сроки заключения мирного договора, то есть до конца года будем иметь договор. Также по вопросу делимитации: достигнута договоренность, что она пройдет до конца года", - сказал он в беседе с Общественным телевидением страны.

Подчеркивается, что договоренность была достигнута в конце сентября на встрече секретаря Совбеза Армении, помощника президента АР Хикмета Гаджиева и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Вашингтоне.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan TŞ-nin katibi: "İlin sonunadək Azərbaycanla sülh sazişi imzalanacaq"

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