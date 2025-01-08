Сотрудников Минобороны Армении лишат корпоративных автобусов

Сотрудников Минобороны Армении предупредили об отмене служебных автобусов, предназначенных для перевозки персонала.

Сотрудников Минобороны Армении предупредили об отмене служебных автобусов, предназначенных для перевозки персонала.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

При этом, персонал оборонного ведомства также поставили в известность о том, что опоздание на работу чревато увольнением.

"Сотрудники Минобороны обеспокоены тем, что к зданию министерства не подъезжает ни один транспорт. Они считают, что их поставили перед фактом столь радикальным решением", - отмечают СМИ.

23 ноября 2024 года премьер Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении заявил о планах сократить число ведомственных машин. Он пообещал решать эту проблему "топорным способом". 3 декабря прошлого года начальник полиции Арам Ованнисян распорядился запретить передвижение с колоннами машин и телохранителями. Он приказал останавливать такие колонны и доставлять в полицию их участников.

Отметим, что ранее Пашинян сократил почти весь автопарк МИД страны.