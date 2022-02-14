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Сотрудники Всемирного банка покидают Украину

Сотрудники Всемирного банка покидают Украину Всемирный банк (ВБ) временно выводит своих сотрудников из Украины в связи с текущей напряженностью в регионе.
В регионе
14 февраля 2022 г. 19:59
Сотрудники Всемирного банка покидают Украину

Всемирный банк (ВБ) временно выводит своих сотрудников из Украины в связи с текущей напряженностью в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на попавшую в его распоряжение служебную записку ВБ.

"Главным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой, касающейся вопросов эвакуации, идет временная передислокация сотрудников, принимаются усиленные меры безопасности", - говорится в документе.

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Версия на английском языке World Bank employees leaving Ukraine
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı əməkdaşlarını Ukraynadan çıxarır

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