Сотрудники полиции проводят мероприятия в компании "Электрические сети Армении"

Правоохранительные органы проводят мероприятия в здании ЗАО "Электрические сети Армении".

Правоохранительные органы проводят мероприятия в здании ЗАО "Электрические сети Армении".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила представитель компании Наталья Сараджян.

"Наш рабочий день начинается в 9:00. Они пришли раньше, вошли в здание и никого не впускают", — рассказала она.

Ранее стало известно об обысках в доме председателя совета директоров "Электрических сетей Армении" Нарека Карапетяна — племянника бизнесмена Самвела Карапетяна.

Напомним, обыски в офисе ЗАО проводились 2 июня. После этого было возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании средств в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов. В рамках расследования были арестованы четыре сотрудника компании.

Отметим, что владелец ГК "Ташир" Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Сразу после этого власти заявили о решении огосударствить и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию "Электрические сети Армении". Парламент принял соответствующие законы.