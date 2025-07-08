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Сотрудники полиции проводят мероприятия в компании "Электрические сети Армении"

Сотрудники полиции проводят мероприятия в компании "Электрические сети Армении" Правоохранительные органы проводят мероприятия в здании ЗАО "Электрические сети Армении".
В регионе
8 июля 2025 г. 09:30
Сотрудники полиции проводят мероприятия в компании Электрические сети Армении

Правоохранительные органы проводят мероприятия в здании ЗАО "Электрические сети Армении".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила представитель компании Наталья Сараджян.

"Наш рабочий день начинается в 9:00. Они пришли раньше, вошли в здание и никого не впускают", — рассказала она.

Ранее стало известно об обысках в доме председателя совета директоров "Электрических сетей Армении" Нарека Карапетяна — племянника бизнесмена Самвела Карапетяна.

Напомним, обыски в офисе ЗАО проводились 2 июня. После этого было возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании средств в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов. В рамках расследования были арестованы четыре сотрудника компании.

Отметим, что владелец ГК "Ташир" Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Сразу после этого власти заявили о решении огосударствить и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию "Электрические сети Армении". Парламент принял соответствующие законы.

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