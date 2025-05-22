Сотрудники миграционной службы МВД Грузии депортировали из страны 15 иностранных граждан

Департаментом миграции МВД Грузии и соответствующими подразделениями министерства в рамках комплексных мер были выдворены 15 иностранных граждан.

Департаментом миграции МВД Грузии и соответствующими подразделениями министерства в рамках комплексных мер были выдворены 15 иностранных граждан.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД.

Это граждане Турции, Нигерии, Туркменистана, Китая, Индии, Иордании, Египта, Румынии, Бангладеш, Ливана, Ирана и России.

"В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запрещен въезд в страну. Органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией, является Департамент миграции МВД Грузии. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований", - сказано в сообщении.