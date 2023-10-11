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Сотрудники мэрии Еревана незаконно продали застройщику крупный участок в центре

Сотрудники мэрии Еревана незаконно продали застройщику крупный участок в центре Антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту незаконной продажи компании-застройщику "Бюракн" крупного земельного участка на улице Хоренаци в центре Еревана.
В регионе
11 октября 2023 г. 11:39
Сотрудники мэрии Еревана незаконно продали застройщику крупный участок в центре

Антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту незаконной продажи компании-застройщику "Бюракн" крупного земельного участка на улице Хоренаци в центре Еревана.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, в материалах уголовного дела отмечается, что чиновники мэрии нарушили требования Земельного кодекса, согласно которым прямая продажа земли, являющейся общинной и государственной собственностью, должна осуществляться только лицам, обладающим преимущественным правом покупки.

С целью строительства гостиницы чиновники передали в аренду компании 2 707 кв. метров с условием, что после застройки компания получит преимущественное право на покупку. Однако без выполнения условий договора должностные лица мэрии в 2006 году продали участок данной компании.

По факту незаконных действий чиновников столичного муниципалитета возбуждено уголовное производство по признакам злоупотребления должностными полномочиями и должностной халатности.

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